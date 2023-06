Calciomercato Napoli: manita per Garcia

Calciomercato: Il Napoli prova a calare pokerissimo

Il Napoli fa sul serio, secondo il Corriere dello sport, e starebbe lavorando per portare in maglia azzurra cinque talenti e, consegnare quindi a Garcia, una rosa ancora più competitiva di quella che ha dominato in Italia e fatto benissimo in Europa durante la stagione appena conclusa.

In difesa la prima scelta è Jhon Lucumi come sostituto del sicuro partente Kim.

A centrocampo i nomi sono tre, tutti di valore assoluto, nonostante allo stato attuale il solo Ndombele sembrerebbe in uscita. Si torna a parlare quindi con insistenza di Koopmeiners, Samardzic e Grabi Veiga.

In attacco spunta il nome di Edon Zhegrova che sostituirebbe l’anch’esso probabile partente Lozano.

Fonte foto www.flickr.com