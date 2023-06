Napoli, spunta il nome del presunto sostituto di Lozano

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica ha affermato che il Napoli avrebbe individuato l’eventuale sostituto di Hirving Lozano.

Hirving Lozano potrebbe salutare il Napoli prima dell’inizio della prossima stagione di campionato. L’attaccante messicano avrebbe suscitato in Premier League: su di lui infatti ci sarebbe il West Ham. D’altra parte il club azzurro avrebbe già individuato il sostituto in caso l’addio dovesse essere concreto. SI tratta di Edon Zhegrova, che attualmente veste la maglia del Lille. Altro giocatore che il Napoli non avrebbe perso di vista sarebbe il centrocampista del Bologna Riccardo Orsolini. Discorso diverso per tutti gli altri attaccanti azzurri, che probabilmente non andranno via dal capoluogo campano.

Dal quotidiano si legge:

“Simeone è stato riscattato dal Verona. Resteranno con lui anche l’intoccabile Kvaratskhelia, Raspadori e Politano, mentre Lozano andrà via (piace al West Ham) e dovrebbe essere sostituito da Edon Zhegrova,esterno kosovaro che gioca al Lille (piano B: Orsolini del Bologna).”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà critica ADL: “HA rotto un giocattolo perfetto: ci sono contraddizioni striscianti”

Calciomercato Napoli: si torna sulle tracce di un calciatore che piace da molto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Napoli, si punta ad un ex Serie A per la difesa