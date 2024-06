Perez potrebbe lasciare l’Udinese, il Napoli può ripensarci

Nehuen Perez, obiettivo di mercato del Napoli potrebbe lasciare l’Udinese: il club azzurro potrebbe dunque ripensare al giocatore.

Il Napoli potrebbe pensare nuovamente ad una trattativa per Nehuen Perez. Il difensore centrale infatti potrebbe lasciare l’Udinese; tanti club sarebbero però su di lui.

La notizia arriva dall’Argentina, in particolare dal profilo X di Luis Cesar Merlo, giornalista ed esperto di calciomercato.

Di seguito le sue parole:

“Il club e il calciatore pensano che sia giunto il momento di fare il salto dopo la sua mancata cessione al Napoli. Diverse società hanno messo gli occhi su di lui. Si prevede una cifra di trasferimento di 15/20 milioni di euro. Potenzialmente una buona notizia per l’Inter, visto che il Napoli ha dimostrato già da diverso tempo l’interessamento per un altro difensore dell’Udinese, Jaka Bijol. Stesso profilo attenzionato anche dalla dirigenza nerazzurra, da colpo low cost per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Se mai ci fosse il ritorno di fiamma del club di De Laurentiis per il difensore argentino, a quel punto la società meneghina avrebbe la strada spianata per il classe ’99 sloveno valutato dai friulani circa 15 milioni di euro.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Boniek su Zielinski: “Inter? Scelta ambiziosa, è un passo avanti”

Futuro Zerbin, Conte lo valuterà meglio nel ritiro estivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi