Le parole di Boniek su Zielinski: “Inter? Scelta ambiziosa, è un passo avanti”

L’ex presidente della Federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, ha parlato della scelta di Piotr Zielinski, ovvero quella di trasferirsi all’Inter: “Credo che andare dal Napoli all’Inter sia un passo avanti, non indietro. Piotr si trova benissimo in Italia, si è trovato benissimo a Napoli e arriva in una squadra che, in teoria, può lottare anche per vincere la Champions League. Una squadra piena di grandi giocatori, nella quale avrà sicuramente il suo spazio. Penso che la scelta sia decisamente buona”.

