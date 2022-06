Corriere dello Sport – Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli, vorrebbe giocare in Spagna.

Fabian Ruiz ha deciso, nessun rinnovo con il Napoli:

“Fabian ha rifiutato la proposta di rinnovo del Napoli. L’attesa risposta alla domanda del club, formulata dopo un colloquio tra De Laurentiis e il giocatore e un altro tra il presidente e il suo manager, Miguel Alfaro Garcia, è arrivata: l’offerta di prolungare per un anno, dal 2023 al 2024, con l’inserimento di una clausola rescissoria da 30 milioni è stata declinata. E ciò significa che il destino del giocatore andaluso rientra ora nella stessa categoria di Koulibaly (e di Ounas): se non arriverà un accordo differente o magari un’offerta ritenuta congrua per la cessione, comincerà la stagione a scadenza.

Fabian, tra l’altro, ha voglia di misurarsi in Spagna e dunque di tornare a casa, ed è stimato da Real, Barça e Atletico, cioè tutte le grandi, ma le rispettive strategie e certe situazioni finanziarie impongono riflessioni legate all’investimento, considerando che a gennaio potrebbero acquistarlo a parametro zero”.

