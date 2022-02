VIDEO – Joan Laporta pres. Barcellona si gode una giornata da turista a Napoli

Joan Laporta pres. del Barcellona in giro turistico a Napoli

Joan Laporta pres. del Barcellona ha colto l’occasione per godersi la città partenopea in attesa della sfida di stasera. Il presidente blaugrana si sta godendo una giornata da turista, girando le strade del centro (e non solo), accompagnato da una guida e ovviamente dai tanti media catalani che hanno popolato Napoli. Di seguito il video pubblicato da Deportes Cuatro su Twitte

🔵🔴 Joan Laporta, de turismo por las calles de Nápoles antes de la gran cita de esta noche en el Diego Armando Maradona 📸https://t.co/394j2U7wAq pic.twitter.com/Z87bb3AAlG — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 24, 2022

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tensione Russia-Ucraina, l’UEFA cambia sede per la finale di Champions League

Malfitano suggerisce: “Napoli e Barcellona unitevi e rifiutate l’arbitro russo Karasev”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi: “Lo stato d’emergenza non sarà prorogato oltre il 31 marzo