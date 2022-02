Marchetti: “Il Napoli ha preso il terzino, in estate arriva Olivera”

Marchetti su Olivera al Napoli

L’esperto di calciomercato Luca Marchetti è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha confermato le voci che danno Olivera vicino al Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Olivera è il prescelto? Sì, forse anche più al 90%. Ovviamente se non chiudi un’operazione c’è sempre un piccolo margine di rischio. La trattativa era in via di definizione già a gennaio, quando si è cercato di anticipare un arrivo già certo per luglio. Per il difensore centrale molto dipenderà dalla cessione eventuale di Koulibaly, che ogni anno è nel mirino delle big ma poi è sempre rimasto”.

