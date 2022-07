Napoli, report allenamento: quattro giocatori lavorano a parte

La SSC Napoli ha reso anche oggi tutti partecipi dell’allenamento della squadra.

Il Napoli si è allenato anche oggi sul campo di Castel di Sangro e la Società ha pubblicato il report quotidiano. Sono quattro i giocatore che oggi hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata. Fabian Ruiz ha svolto un allenamento in piscina, mentre Zanoli ha lavorato individualmente in palestra. Infine Ounas e Petagna hanno svolto lavoro personalizzato in campo.

Di seguito il report della SSC Napoli:

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Osimhen, l’ex allenatore: Nei suoi comportamenti non c’è malizia”

Calciomercato, Criscitiello: “Il Napoli sembra indietro rispetto alle big”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Renzi di correre da solo