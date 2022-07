Monza, Galliani frena su Petagna: “Stiamo lavorando sulla difesa, in attacco siamo coperti”

Monza, le parole di Galliani sul mercato dei brianzoli

L’ad del Monza Adriano Galliani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, dove ha parlato anche di mercato e dell’interessamento per Petagna. Ecco quanto dichiarato:

“Mercato? Stiamo lavorando su un difensore e non un attaccante, partiamo da questo. Noi ora davanti siamo coperti, abbiamo 5 attaccanti, per Petagna ancora è tutto da vedere. La Serie A è un altro sport, come ogni serie ed ogni sport. Attualmente io non sento grandi necessità davanti, poi chi non è arrivato a Monza vuol dire che non l’abbiamo mai chiesto. Il difensore è Acerbi? Assolutamente no”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: quattro giocatori lavorano a parte

Petagna blocca Simeone: affare congelato, il motivo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Renzi di correre da solo