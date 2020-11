Milik, la richiesta di De Laurentiis allontana l’Inter

Milik, l’Inter ipotesi lontana

Ai micrfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è itnervenuto in diretaa l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Il collega, ha dato importanti aggiornamenti legati alla vicenda Milik. Ecco quanto dichiarato:

“Aurelio De Laurentiis, per cedere Arek Milik, ha chiesto una cifra non inferiore ai diciotto milioni di euro. Magari quella del presidente è solo una strategia, forse potrebbe lasciarlo ansare via anche per quindici milioni. L’Inter mi ha fatto sapere di non essere disposta ad accontentare De Laurentiis anche perché il polacco costa troppo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ULTIM’ORA – Fuori dall’Europa League, Victor Osimhen potrebbe saltare anche Crotone!

ULTIM’ORA – Gattuso si legherà al Napoli e prolungherà il suo contratto. I dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Minacce a cronista: condannato ad 1 anno Armando Spada