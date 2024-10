Radio Punto Zero – Ordine: “Il Napoli ha avuto un calendario molto semplice, se si esclude la Juve. Lukaku? Non mi ha sorpreso”

Franco Ordine, noto giornalista di fede rossonera, ha esposto la sua idea sul Napoli, durante la trasmissione radiofonica “Napoli Magazine Live”: “Il Napoli ha compiuto una rifondazione, ma non una rivoluzione perché sta producendo effetti virtuosi a lunga scadenza. Gli azzurri hanno cambiato lo staff tecnico, ma anche molti elementi della rosa.

Obiettivamente, il Napoli ha avuto un calendario molto semplice se si esclude la Juventus e ha avuto situazioni in cui ha dimostrato di essere in difficoltà però è riuscita sempre a portarla a casa dimostrando una sorta di determinazione e motivazione che possono essere un valore aggiunto in una squadra con una cifra tecnica elevata. La differenza sarà scavata proprio nel momento in cui, dopo la sosta, il Napoli affronterà squadre di pari livello tecnico.

Lukaku? Non mi ha sorpreso, McTominay invece l’ho scoperto durante la precedente sosta nel match tra Portogallo e Scozia. L’ho visto segnare su inserimento a inizio match e poi condire la sua prestazioni di tante cose belle e importanti.

Neres? Quando scenderà il livello delle prestazioni di Politano vedrete cosa farà”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Italia-Belgio, le probabili formazioni del match

Torino su Simeone, intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bonus Spesa 2025: Un Aiuto in Più per le Famiglie in Difficoltà