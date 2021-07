Serie A: I club vogliono gli stadi aperti, in caso contrario rischio boicottaggio del campionato

I club di Serie A non sono disposti a passare un’altra stagione di gravi perdite economiche

La Serie A vuole ripartire con gli stadi pieni, a riportalo è la Gazzetta dello Sport. Dall’ultima assemblea di Lega di due giorni fa è emersa la volontà di riaprire completamente gli impianti, che verrà ribadita anche nella videocall di quest’oggi. I club chiedono di eliminare il limite del 25% dei tifosi e di conformarsi a quanto scelto da Francia, Spagna e Inghilterra, che hanno già annunciato che il prossimo campionato si giocherà con gli stadi aperti e senza limitazioni.

L’Italia vuole adeguarsi, ovviamente con tutte le precauzioni del caso: pass vaccinale per chi entra e tutte le disposizioni anti-Covid. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha scritto una lettera al Governo in merito. I club si rifiutano di trascorrere un’altra stagione di gravi perdite economiche e se le loro richieste non verranno esaurite i club sono pronti a boicottare l’inizio del campionato.

