Lorenzo Insigne flop, ma l’Italia accede alla finale battendo la Spagna

L’Italia si aggrappa alla finale di Euro2020, ma flop per Lorenzo Insigne.

Flop per Lorenzo Insigne nella partita di semifinale Italia-Spagna.

La Gazzetta dello Sport, in seguito al raggiungimento della finale di Euro2020, analizza la prestazione di Lorenzo Insigne: “I nostri cacciatori non riescono a recuperare palla come il solito. E quando riescono a farlo, non sono in grado di alzarla con il fraseggio, ma cercano la profondità come non hanno mai fatto in precedenza. C’è stata molta difficoltà di costruzione, anche perché troppe individualità sono sotto gli standard, a cominciare proprio da Verratti, Emerson e Insigne, che non riesce in alcun modo a mettere piede in partita. Significa che il nostro polmone creativo, lì a sinistra, al momento è collassato”.

