Maksimovic vuole solo il Napoli: rifiutate proposte da Spagna e Inghilterra

Il difensore serbo spera di rinnovare con il Napoli

Nikola Maksimovic non è più un calciatore del Napoli. Il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma al momento il centrale non ha firmato con nessun’altra squadra ed ad ora svincolato. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna riferisce che il difensore ha rifiutato offerte da Spagna e Inghilterra, la sua volontà sarebbe quella di rimanere in azzurro e di firmare in extremis un rinnovo contrattuale. Il giocatore, continua il quotidiano è rimasto molto legato alla città, così come la sua famiglia.

