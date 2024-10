Italia-Belgio, le probabili formazioni del match

Il Corriere dello Sport ha riportato le probabili formazioni di Italia-Belgio in vista della sfida di questa sera.

Questa sera Italia e Belgio si sono sfidate allo Stadio Olimpico di Roma; in attesa del fischio d’inizio Il Corriere dello Sport ha riportato le probabili formazioni.

“Metabolizzata la delusione di Euro 2024, l’Italia di Luciano Spalletti è ripartita con rinnovato entusiasmo, centrando due vittorie di assoluto prestigio contro Francia e Israele, figlie di un atteggiamento diverso e un vestito tattico tutto nuovo. Dalla difesa a tre alla novità Ricci in cabina di regia, fino ad arrivare al ritorno di Sandro Tonali e alla capacità di Cambiaso e Dimarco di incidere sulle corsie esterne. In attacco, si cerca la scintilla giusta, con l’infortunio di Scamacca che ha ridotto le opzioni a disposizione del ct. Grande curiosità per il possibile esordio di Daniel Maldini, alla prima convocazione in nazionale maggiore, dopo nonno Cesare e papà Paolo. Vincere significherebbe tantissimo per Donnarumma e compagni, che metterebbero quasi un’ipoteca sulla final four della Nations League, ancor prima di ospitare Israele e Francia. Ad attendere l’Italia un “Olimpico” gremito, che presenterà una cornice di pubblico che sfiorerà quota 40.000 spettatori. Il Belgio è avvisato.”

BELGIO (3-4-3): Casteels; Debast, Faes, Theate; Castagne, Tielemans, Mangala, De Cuyper; Trossard, Openda, Doku. CT: D. Tedesco.

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. CT: L. Spalletti.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino su Simeone, intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny

Empoli-Napoli, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

NATIONS LEAGUE – Italia-Belgio, sfida cruciale per Spalletti: “Un punto di svolta”