la Repubblica – ADL conosce le insidie della città, ha addrizzato le antenne dopo i furti

L’edizione odierna del quotidiano, dopo la rapina a David Neres, il tentato furto dell’auto di Juan Jesus e l’auto rubata a Matteo Politano, è intervenuta per commentare il fatto di cronaca. In un mese sono ben tre i giocatori del Napoli coinvolti: “A vigilare sulla sicurezza dei giocatori penseranno le forze dell’ordine ed è possibile che le misure di sicurezza intorno a Di Lorenzo e compagni siano intensificate. Aurelio De Laurentiis conosce le insidie della città e ha addrizzato le antenne. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”.

