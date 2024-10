TMW – Marchetti sul mercato del Napoli: “McTominay e Neres hanno meravigliato!”

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato il suo editoriale, dove ha commentato il rendimento dei nuovi giocatori del campionato italiano, soffermandosi in particolar modo su due azzurri:

“Per il momento fuori Lukaku che deve recuperare la sua forma migliore ma che ha fatto già vedere quanto sarà importante per il Napoli. Ma a proposito di Napoli ci sono almeno due giocatori dei nuovi che hanno meravigliato: uno è certamente McTominay che ha “costretto” Conte anche a un cambio di sistema di gioco (peraltro consentendo così al Napoli di avere due vestiti da potersi mettere a seconda delle circostanze: particolare di non poco conto) e l’altro è Neres che ha giocato molto poco ma ha dimostrato di avere qualità fuori da comune. Così come Francisco Coincecao, per rimanere nello stesso ruolo, che ha sfruttato al massimo le opportunità che gli ha concesso Thiago Motta e ha dimostrato di essere obiettivamente un giocatore molto utile”.

