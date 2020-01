Calciomercato Napoli, pronte tre cessioni: via Tonelli, Gaetano e Younes

L’edizione del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcune novità in casa Napoli in merito alle cessioni in vista per questa sessione di mercato. Sono tre i nomi dei calciatori pronti ad andar via. Lorenzo Tonelli potrebbe essere il primo a partire, il suo ritorno alla Sampdoria è molto vicino.

Gli altri due possibili addii in casa Napoli sembrano essere Gianluca Gaetano e Amin Younes. Il primo potrebbe andare in Serie B, la Cremonese sarebbe interessata al giovane azzurro, altra ipotesi è la permanenza in Serie A sponda SPAL. Infine per l’ala tedesca nel destino sembra esserci la Bundesliga, sul 34 azzurro ci sono Werder Brema e Colonia

