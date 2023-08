Corriere della Sera – Osimhen, rinnovo in stand-by: il bomber manda un chiaro messaggio al Napoli.

Victor Osimhen non è ancora pronto a firmare il suo rinnovo di contratto. Il quotidiano, questa mattina, ha deciso di analizzare le parole dell’attaccante azzurro, dopo la partita contro il Frosinone.

“Super cannoniere e super ingaggio: per il nigeriano le cose vanno di pari passo. “Do cuore e anima” ha detto nel post Frosinone. Ma il rinnovo del contratto è una faccenda ancora sospesa, e non ne fa mistero. “Stiamo negoziando, vediamo cosa accade fino al termine del mercato. Decide De Laurentiis, lui è il boss”. Tutto in una sola frase, concetto semplice che spiega la fame del giovane attaccante, manifesto del Napoli campione d’Italia, che mai ha nascosto le sue ambizioni”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Garcia: “Contento per Osimhen. Difesa? Nel primo tempo non mi è piaciuta”

Osimhen: “Ora sono un giocatore del Napoli, vedremo cosa accadrà a fine mercato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gianni Morandi, al mare con la moglie Anna Dan non si ferma un momento