La Gazzetta dello Sport – Natan verso il debutto: Garcia scoprirà subito se avrà le capacità per sostituire Kim.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sul nuovo innesto in difesa del Napoli. Ecco l’opinione della rosea su Natan: “Il successore di Spalletti scoprirà presto se il brasiliano Natan avrà le spalle forti per reggere la pesante eredità di Kim, il Mostro dello scudetto. Anche qui Garcia dovrà scegliere tra la necessità di dargli campo per accelerare l’inserimento e migliorare la condizione e il rischio di esporlo a un debutto complicato. Anche perché, come visto a Frosinone, il nuovo tecnico ha ritoccato qualche abitudine tattica del Napoli che avrà bisogno di tempo per metabolizzare le nuove conoscenze”.

