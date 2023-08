Corriere dello Sport – Gabri Veiga-Napoli, c’è ottimismo: l’affare si può ancora chiudere in breve tempo.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sull’affare Gabri Veiga. Il Napoli non ha mai pensato di rinunciare al talento spagnolo. Questo è quanto riportato: “Il Celta Vigo ha intenzione di far cassa, il Napoli non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di rinunciare a questo talento che abbaglia e Gabri Veiga ha semplicemente invocato al proprio management buon senso, perché pure in Spagna quando passano certi treni conviene salirci al volo.

La domenica è un giorno sacro per chiunque, e dovunque, però per riuscire a risolverla rapidamente qualcosa si è mosso anche nella serata di ieri; altro accadrà in giornata, ovviamente, perché sull’affare gli interessi sono complessivamente convergenti. E’ il mercato, bambole, direbbero a Vigo, a Napoli, in qualsiasi angolo del pianeta. E Veiga sta lì pronto”.

