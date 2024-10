Torino su Simeone, intanto il Napoli tiene d’occhio Bonny

Secondo il giornalista Nicolò Schira il Napoli starebbe monitorando l’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny.

Mentre per il Torino ci sarebbe l’idea di Giovanni Simeone a gennaio il Napoli starebbe pensando all’attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny.

Di seguito le parole dell’esperto di mercato Nicolò Schirà ai microfoni di “Radio Goal”:

“Bonny piace molto al Napoli e per questo lo stanno monitorando. Già in estate avevano allacciato i contatti col Parma ma alla fine non è partito nessun attaccante. Meglio, perché Bonny ha bisogno di fare un anno da titolare in Serie A, è partito fortissimo con due goal ed un assist. Quest’anno sarà formativo per lui e poi farà il salto col Napoli che lo tiene d’occhio. Al Torino è sempre piaciuto Giovanni Simeone, può essere un’ipotesi, ma dipenderà quanto spazio avrà il calciatore fino al mese di gennaio. Il Napoli potrebbe anche aprire al prestito con diritto di riscatto, ma un gradimento da parte del Torino per il giocatore c’è.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

Serie A, Kvaratskhelia è il “Player Of The Month” di settembre

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

NATIONS LEAGUE – Italia-Belgio, sfida cruciale per Spalletti: “Un punto di svolta”