Empoli-Napoli, le informazioni sui biglietti per il settore ospiti

Attraverso il proprio sito ufficiale l’Empoli ha reso note tutte le informazioni relative ai biglietti per la sfida contro il Napoli.

Empoli e Napoli si sfideranno allo Stadio Carlo Castellani il prossimo 20 ottobre e sul sito ufficiale del club toscano ci sono tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti.

Di seguito ciò che si legge in relazioni ai tagliandi per il settore ospiti:

“I biglietti riservati ai tifosi ospiti dei settori di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) e di Tribuna Laterale Sud (capienza 767 posti; accesso al settore varco 26) saranno in vendita al prezzo rispettivamente di € 35,00 (Curva Sud) e di € 50,00 (Tribuna Laterale Sud).

La vendita dei biglietti per questo settore sarà divisa in due fasi: dalle ore 16:00 di lunedì 14 ottobre fino alle ore 23:59 di martedì 15 ottobre 2024, la vendita sarà riservata esclusivamente per i tifosi fidelizzati della società SSC Napoli; dalle ore 10:00 di mercoledì 16 ottobre fino alle ore 19:00 di sabato 19 ottobre la vendita sarà libera e sarà aperta anche per gli sportivi sprovvisti della Fidelity Card.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A, Kvaratskhelia è il “Player Of The Month” di settembre

Napoli, rubata l’auto di Politano: scattate le indagini

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

NATIONS LEAGUE – Italia-Belgio, sfida cruciale per Spalletti: “Un punto di svolta”