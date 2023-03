Ennesimo sold-out al Maradona! 50mila tifosi a sostenere gli azzurri

Ennesimo sold-out al Maradona! Tutta Napoli è pronta a sostenere gli azzurri, impegnatissimi per altre tre giornate tra Serie A e Champions League, prima della sosta per le nazionali.

“Ci sono cinquantamila spettatori che vibrano, afferrano l’aria e la respirano, lasceranno che poi, in Champions League, siano altrettanti a ripetere meccanicamente quei gesti, magari aggiungendoci quel boato che fa tremare le vetrate dei palazzi di Fuorigrotta: ma in queste quattro giornate in cui magicamente uno scudetto e i quarti di finale della più prestigiosa tra le Coppe sembrano incrociarsi, Napoli sente che può sistemare i conti con il passato, ripensare a Diego e a quel settennato distante che rivive ora, nella elaborazione d’un football futurista”.

