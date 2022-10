Napoli, previsto sold out al Maradona contro Ajax e Bologna

In occasione delle sfide contro Ajax e Bologna, i tifosi del Napoli registreranno altri due sold out allo Stadio Maradona.

I tifosi del Napoli sono pronti a registrare ancora sold out allo Stadio Diego Armando Maradona. Si parla in tale occasione di bel due sfide: la prima è quella di Champions League contro l’Ajax, la prima gara del girne di ritorno. Poi c’è il campionato che vedrà i partenopei impegnati contro il Bologna.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino:

“È record stagionale per questa sbornia di Napoli che si allunga anche alla gara di campionato contro il Bologna: i segnali anche qui sono scontati. In cinque giorni al Maradona sono annunciate 100mila presenze. Sarà uno sforzo organizzativo notevole per il club azzurro, con la macchina coordinata da Alessandro Formisano che in queste ore st procedendo a definire tutti i dettagli.”

Fonte foto: SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli non rimpiange più l’assenza di Osimhen: il dato

Marrucco: “Il Napoli deve blindare Giuntoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Incendi: fiamme fastfood in centro Trieste, evacuato stabile