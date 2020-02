VIDEO – Auriemma: “Con Gattuso già in estate, il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto”

Auriemma commenta il Napoli dicendo che è tornato ad essere una squadra. Il mercato ha rafforzato la squadra con due centrocampisti che servivano, c’è per una panchina di tutto rispetto. Poi riflettendo su tuuto dice che se ci fosse stato ad allenare Gattuso già in estate di sicuro il Napoli avrebbe lottato per lo scudetto.

Il commento di Auriemma

Raffaele Auriemma, attraverso il suo canale YouTube ha commnentato la vittoria del Napoli contro la Sampdoria. Un’affermazione che, inevitabilmente, rilancia la squadra azzurra non solo per la corsa all’Europa League ma anche per quella in Champions League. In pochi mesi il Napoli è tornato ad esprimere risultati e gioco, cercando di contrastare le difficoltà precedentemente riscontrate.

Ecco un estratto: “La squadra prima era defunta, era spaccata al suo interno e c’era una guerra con la società. Venire ad allenare la squadra è stato un atto di coraggio per Gattuso. Ora, a distanza di mesi, il Napoli è tornato a essere una squadra. Il mercato di gennaio ha consentito alla squadra di prendere due centrocampisti centrali, che servivano. Andate a rileggere chi c’era in panchina contro la Sampdoria a Genova: Ospina, Koulibaly, Maksimovic, Demme, Mertens, Lozano, Llorente. Questi calciatori sarebbero titolari in quasi tutte le squadre di Serie A. La Roma e l’Atalanta stanno balbettando: con 16 partite ancora da giocare e le prossime 6 partite alla portata – per poi affrontare di fila Atalanta e Roma nelle seguenti 2 – si deciderà la stagione. Se questa estate ci fosse stato già Gattuso il Napoli poteva battersi per lo Scudetto”.

