Napoli, messaggio di Gattuso alla squadra: “Ora dobbiamo dare continuità”

Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport scrive del messaggio lanciato da Rino Gattuso alla squadra prima della partenza alla volta di Genova: “Ora dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni”; ha rimarcato Ringhio, forse perché memore dell’inatteso scivolone contro la Fiorentina dopo le ottime prestazioni con Inter e Lazio. Il Napoli è reduce da due vittorie importanti, contro Lazio e Juventus, con un solo gol subito ed è per questa ragione che Gattuso che ha chiesto alla sua squadra di non abbassare la guardia e di provare a conquistare una vittoria che permetterebbe di tornare a guardare con ottimismo alla restante parte della stagione e all’obiettivo Europa. Non soltanto l’Europa League, che conquistando la vittoria stasera disterebbe solo 2 punti ma anche alla zona Champions: Atalanta e Roma sarebbero a sole tre vittorie di distacco”.

