Martorelli: “Il Napoli ha speso troppo per Petagna”

News Napoli – Per parlare dei mercato è intervenuto a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il procuratore Giocondo Martorelli

News Napoli – A Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto Giocondo Martorelli. Ecco cosa ha detto il procuratore: “Per il Milan è stato importante soprattutto in uscita. E’ riuscito a trasferire Suso, Piatek, giocatori importanti. ha recuperato dal punto di vista economico, che era l’aspetto più importante, anche per i rapporti con la Uefa. La Fiorentina ha fatto un ottimo acquisto per il futuro con Amrabat, tra i giovani più interessanti in A. E poi Duncan, che è importante. Costi? Sono cifre alte, ma è tutto più alto adesso. Anche il Napoli ha speso 20 milioni per Petagna, troppi per un vice Milik. Non sono valutazioni che esprimono il reale valore dei giocatori”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report dell’allenamento da Castel Volturno

Calciomercato – De Laurentiis offre il rinnovo a Dries Mertens

Ultim’ora – Contro la Samp ci saranno anche Mertens e Koulibaly

ULTIM’ORA – Mertens-Chelsea, l’annuncio del tecnico Lampard

Calciomercato Napoli, nelle ultime ore è spuntato il nome di Tripaldelli

Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

L’ex Zuniga fa un regalo al Napoli: risparmiati 3 mln di euro!

Calciomercato Napoli, Younes rischia di finire ai margini della squadra

Calciomercato Napoli, la rivoluzione di gennaio potrebbe non essere ancora finita

L’USSI Campania replica a Zuliani: “Venga al San Paolo”

Amrabat – Scoppia il caso con l’entourage

Napoli, probabilmente chiuso il mercato invernale in entrata tranne che in un ruolo

CONTENUTI EXTRA

La figlia di Bill Gates sposa il campione di equitazione Nayel Nassar, le foto della proposta

Virus, Cina: 213 morti, 2mila nuovi casi

Coronavirus, le città del mondo dove il rischio è più alto

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri