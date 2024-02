Milan-Napoli, Del Genio: “Mi aspetto un cambio da Mazzarri”

Il giornalista Paolo Del Genio ha espresso qualche parere sulla sfida di campionato tra Milan e Napoli ai microfoni di “Radio Goal”.

Paolo Del Genio è intervenuto su “Radio Kiss Kiss” nel corso della trasmissione “Radio Goal” ed ha parlato della prossima sfida di campionato del Napoli, cioè quella contro il Milan.

Secondo le sue parole Walter Mazzarri potrebbe optare per un cambio di formazione:

“Ero convinto da tempo che Walter Mazzarri schierasse la squadra con il 4-3-3 con l’Hellas Verona. Nonostante ciò ho la sensazione che contro il Milan possa cambiare qualcosa. Penso che il tecnico toscano giochi con un centrale in più. Non mi sorprenderei nel vedere Ostigard in campo. Potrebbe sostituire una mezzala come Cajuste oppure un esterno d’attacco come Politano. Potrebbero giocare Kvaratskhelia appoggiando alla punta centrale. Nonostante la vittoria contro il Verona ho dato solo sei a Walter Mazzarri. Questo perché cambi sono stati giusti anche se sono stati chiamati un po’ dall’andamento della partita. Inoltre, per come la vedo io, dovevano essere fatti un po’ prima.”