Pistocchi: “Grazie al ritorno di Mertens il Napoli può andare in Champions”

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Gol del ritorno di Dries Mertens in campo con il Napoli.

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto nella trasmissione Radio Gol, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Pistocchi si concentra soprattutto sul ritorno di Dries Mertens dopo una lunga assenza a causa di un problema alla caviglia. Il giornalista considera tale ritorno più che positivo.

“Per il suo modo di giocare il Napoli dovrebbe continuare con Gattuso, o in alternativa con un allenatore alla Maurizio Sarri. L’obiettivo Champions è legato molto alla gara da recuperare contro la Juventus. Credo che il Napoli possa centrare l’obiettivo grazie soprattutto ai numerosi recuperi. Attaccanti come Dries Mertens non ce ne sono: è straordinario ed il suo lavoro è unico. Il Napoli ha ripreso la corsa verso la Champions League proprio quando lui è tornato.”

