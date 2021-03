Chiariello: “Ounas potrebbe tornare a Napoli, non capisco il ruolo di Elmas”

Umberto Chiariello ha parlato del Napoli ai microfoni di Canale 21, in particolare del possibile ritorno di Adam Ounas e di Eljif Elmas.

Il conduttore Umberto Chiariello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Canale 21. Chiariello ha dato un parere sulla rosa del Napoli e su come si dovrà comportare la squadra durante la prossima stagione.

“Il prossimo anno il Napoli deve ripartire dall’attacco. Credo che tra tutti i reparti della squadra attuale quello l’attacco non debba proprio essere toccato. Mi concentrerei invece sul centrocampo: farei qualche acquisto in mediana. Riguardo il reparto offensivo ci sono Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Victor Osimhen, Andrea Petagna, Hirving Lozano, Matteo Politano.

Inoltre potrebbe tornare anche Adam Ounas. Sono tutti forti ed abbiamo un attacco che tutti gli altri ci invidiano. Riguardo il centrocampo confermerei solo Diego Demme. Non comprendo il ruolo di Eljif Elmas I compagni di squadra dicono che sia forte, quindi non capisco perché gioca poco. Non si capisce il suo ruolo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, rinnovo Insigne: ecco quando se ne riparlerà

Napoli-Crotone: Manolas e Rrahmani pronti a rientrare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: in Lombardia superato 1,5 mln di somministrazioni