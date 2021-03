Napoli-Crotone: Manolas e Rrahmani pronti a rientrare

Per la sfida di campionato tra Napoli e Crotone, Gattuso recupera i difensori Kostas Manolas ed Amir Rrahmani.

Il Napoli inizia a prepararsi per la prossima sfida di campionato: quella contro il Crotone prevista per il prossimo sabato. A proposito di ciò arrivano buone notizie per il club allenato da Gennaro Gattuso. Il difensore Kostas Manolas è pronto a tornare in campo, per questo motivo andrà a sostituire il suo compagno di squadra Koulibaly, assente per squalifica. Un altro giocatore che sta recuperando in pieno è Amir Rrahmani.

A riportare la notizia è l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Per ora la certezza è rappresentata dalla squalifica di Koulibaly per la prossima, con Manolas logico sostituto del senegalese. Il greco, causa distorsione alla caviglia, ne ha saltate ben otto fra campionato e coppe, tornando in campo soltanto per due brevi apparizioni con Sassuolo e Roma, una decina di minuti in tutto. Andrà valutato per bene, come del resto l’altro centrale Rramhani (tornato anzitempo), e gli stessi Lobotka e Petagna, che ha continuato a lavorare anche ieri e si candida al rientro già per la prossima.”

