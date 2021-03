UFFICIALE – La Roma perde pezzi, stagione finita per Kumbulla

Ufficiale, la Roma perde Kumbulla

Stagione finita per il difensore della Roma Kumbulla, dopo l’infortunio in nazionale la diagnosi parla chiaro: lesione al menisco esterno destro. Il recupero è stimato in almeno tre mesi, quindi impossibile rivedere il difensore kossovaro prima dell’inizio della prossima stagione. Dopo Diawara, Smalling, Veretout e Mkhitaryan, la Roma dovrà fare a meno anche di Kumbulla.

