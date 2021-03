Antonio Corbo: “Gattuso sta facendo bene, si sente ancora offeso”

Antonio Corbo sull’operato di Gennaro Gattuso

Antonio Corbo è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha espresso il suo parere in merito all’operato di Gennaro Gattuso. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso sta facendo bene nell’ultimo periodo, più per una questione d’orgoglio che per altro. Si sente ancora offeso, discutibilmente visto che secondo me è giusto che un presidente si arrabbi dopo certe partite, si sarebbe arrabbiato anche un monaco alcantarino. Il Napoli si è ripreso dopo il Covid e gli infortuni, è in una fase ruggente, per cui complimenti a Gattuso e ai calciatori. Ma il divorzio è inevitabile. Il Napoli lo saluterà, ha il dovere di ringraziarlo e dovrà scegliere il miglior allenatore possibile in rapporto ai giocatori che si hanno.”

