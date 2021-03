Calciomercato, assalto dell’Atletico Madrid per Fabian Ruiz. Pronta l’offerta

Calciomercato, l’Atletico Madrid su Fabian Ruiz

Come riportato dall’edizione online del Corriere dello Sport, l’Atletico Madrid ha pronto l’assalto per il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz. Gli spagnoli hanno manifestato un certo interesse nei confronti dell’ex Betis, che avrebbe desiderio di tornare in Spagna dopo tre stagioni in azzurro. L’Atletico è pronto ad offrire 50 milioni per assicurarsi le prestazioni di Fabian Ruiz, con il Napoli che dinanzi a tale cifra potrebbe anche dare l’ok alla cessione.

