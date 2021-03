Mertens sta bene, arrivano buone notizie dal Belgio

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno rassicura i tifosi: Dries Mertens si sta allenando regolarmente con la sua Nazionale.

Dries Mertens dopo l’infortunio alla spalla ha destato parecchie preoccupazioni. Ma dal Belgio arrivano buone notizie.

Molti tifosi, a seguito dell’infortunio alla spalla, si domandano come stia Dries Mertens. Dal Belgio arrivano buone notizie, il numero 14 azzurro, si sta allenando regolarmente con la sua Nazionale, ma in vista della sfida contro il Bielorussia, in programma oggi, il ct deciderà se schierarlo dal primo minuto o lasciarlo in panchina per precauzione.

L’importante è che per Ciro non ci siano problemi fisici.

