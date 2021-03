Maksimovic verso l’addio, andrà via a zero e i nerazzurri ci provano

Tuttosport scrive: “Inter, nuova difesa a costo zero. Marotta valuta una lista di svincolati”. Maksimovic prossimo obiettivo nerazzurro?

Maksimovic, come risaputo, lascerà il Napoli a fine stagione. Una pretendente del difensore è l’Inter di Marotta.

Le idee sono chiare: D’Ambrosio, Ranocchia e Koralov sono in scadenza di contratto e per la difesa nerazzurra servirà un innesto difensivo. Koralov andrà via, Ranocchia in dubbio, mentre D’Ambrosio rinnoverà, così Marotta è alla ricerca di svincolati sul mercato.

In cima alla lista troviamo proprio il nome di Nikola Maksimovic, che da tempo, ormai, ha deciso di non rinnovare con il Napoli.

