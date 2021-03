Ivan Juric – il profilo perfetto per il Napoli, tre indizi portano a lui

La Gazzetta dello Sport svela alcune indiscrezioni, gli indizi sul prossimo nome della panchina del Napoli portano tutti al profilo di Ivan Juric.

Juric, secondo le ultime notizie, sembrerebbe essere il tecnico perfetto per la sostituzione di quello attuale.

Il Napoli, come risaputo, è alla ricerca di un nuovo profilo per allenare il club partenopeo nella prossima stagione calcistica. Le indiscrezioni portano tutte al profilo di Ivan Juric. I motivi sono ben precisi: il tecnico conosce bene il suo ex pupillo Rrahmani e potrebbe portare con sé altri due giocatori del Verona.

Uno è il tanto corteggiato Mattia Zaccagni, l’altro è Antonin Barak, che insieme al compagno costituiscono il fulcro del centrocampo scaligero.

