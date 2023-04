Scudetto Napoli, De Laurentiis fa una richiesta alla Lega

Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto una richiesta alla Lega Serie A relativa alla Festa Scudetto che avverrà a Napoli.

L’edizione odierna del quotidano Repubblica si concentra sulla Festa Scudetto del Napoli. In particolare quest’ultimo riporta una richiesta che il Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto alla Lega Serie A.

Ecco in seguito cosa si legge in merito alla questione:

“Aurelio De Laurentiis, prima di volare negli Stati Uniti per motivi di lavoro, ha già chiesto informalmente alla Lega di fissare alle ore 18 in punto il fischio d’inizio della sfida con la Sampdoria, per esaurire entro il tardo pomeriggio l’emozionante cerimoniale della consegna del tricolore. Con la susseguente festa scudetto da svolgere in serata per la città di Napoli, dove sono state scelte quattro location per quattro palchi: il primo a piazza Plebiscito, il secondo a piazza Mercato, il terzo a Scampia e il quarto tra Bagnoli e Fuorigrotta, probabilmente con vista mare.”

