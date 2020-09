Llorente, Napoli: tre italiane sullo spagnolo, ma lui vuole la Premier

Fernando Llorente è in uscita dal Napoli, le contendenti non mancano, diverse le opzioni da valutare

Diverse le squadre interessate a Llorente, a riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno

Fernando Llorente pare essere arrivato alla fine della sua breve avventura con il Napoli. Lo spagnolo sta cercando una nuova squadra dove accasarsi e le alternative non mancano. Da come riporta il Corriere del Mezzogiorno l’attaccante è alla ricerca di un club che gli possa garantire lo stesso ingaggio che percepisce in azzurro, cioè 2,5 milioni di euro. In Italia ci sono Benevento, Genoa e Parma mentre dalla Spagna pare ci sia stato un sondaggio del Real Sociedad, che dovrebbe però prima cedere Willian Jose, la volontà di Llorente sarebbe di tornare in Premier League.

