Pescara e Sporting Lisbona per il Napoli, il precampionato continua con le amichevoli

Dopo il ritiro in quel di Castel di Sangro altre due amichevoli precampionato per il Napoli prima dell’esordio ufficiale in campionato

Archiviato il ritiro a Castel di Sangro, caratterizzato da allenamenti, nuovi volti e polemiche sulle nuove divise, il Napoli continua il suo precampionato con altri due “test-match”, gli ultimi prima dell’esordio ufficiale in campionato che avverrà domenica 20 settembre al Tardini di Parma, ore 12:30. Avversari degli azzurri il Pescara e lo Sporting Lisbona, livello quindi che comincia ad elevarsi dopo le ultime uscite non proprio ostiche (21 gol nel triangolare e 4 al Teramo). La sfida contro gli abruzzesi guidati da Andrea Sottil, che si sono faticosamente salvati al termine del doppio confronto play-out contro il Perugia, si disputerà allo Stadio San Paolo domani alle 18 (visibile su Sky in pay per view al costo di 5,99 euro), mentre domenica si andrà in Portogallo contro la quarta forza dell’ultimo campionato lusitano (calcio d’inizio ore 20:30), anche questo match sarà visibile su Sky in pay per view al costo di 9,99 euro. Occasione quindi per vedere in campo qualche eventuale modifica tattica da parte di mister Gattuso e se Osimhen si riconfermerà a suon di gol e belle giocate.

Mattia Sergio Perrino

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB