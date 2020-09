Koulibaly, City: entro sabato il rilancio, ma il Napoli non fa sconti

Il trasferimento di Kalidou Koulibaly accadrà solo alle condizioni degli azzurri, sul difensore si fa avanti un’altra big

Koulibaly rimane l’obbiettivo del Manchester City, gli ultimi aggiornamenti sono riportati dal Corriere del Mezzogiorno

Il Napoli non fa sconti per Kalidou Koulibaly. Da come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno la società azzurra attende entro sabato un rilancio da parte dei Citizens, la cui prima offerta da 70 milioni è già stata rifiutata in quanto non ritenuta sufficiente. I due club continuano a non parlarsi e quindi toccherà a Fali Ramadani (agente di Kalidou Koulibaly) comunicare l’eventuale rilancio degli inglesi. La società azzurra non accetterà offerte inferiori ai 75 milioni, rimane presente l’interesse del PSG, ma il senegalese preferisce la squadra di Guardiola.

