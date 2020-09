Younes in uscita: per Alfredo Pedullà si fa avanti il Verona, Genoa superato

Alfredo Pedullà a Sportitalia fa il punto sulla situazione di Younes: il tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’allenatore, si fanno avanti i “gialloblu” dopo il mancato accordo col Genoa.

Nel corso del consueto Speciale CalcioMercato di Sportitalia condotto da Michele Criscitiello, l’esperto di trattative ci aggiorna circa le pretendenti al cartellino dell’ex Ajax e Borussia Monchengladbach:

“Avanza l’Hellas Verona per Amin Younes, che è in uscita dal Napoli. Il Genoa non è riuscito per ora ad accordarsi sull’ingaggio dell’attaccante, dopo il via libera del Napoli, e quindi può finire all’Hellas”.

Non ci resta quindi che attendere l’evolversi di questa nuova possibile “telenovela”.

