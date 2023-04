Napoli-Milan, pronta la mossa di Spalletti per spiazzare Pioli

Napoli-Milan, mossa a sorpresa di Spalletti

Il Napoli è pronto alla sfida al Milan, nonostante le assenze di Kim e Anguissa per squalifica Spalletti ha pronta una mossa a sorpresa che spiazzerà Pioli. Come dichiarato dal giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Tele A, il mister azzurro ha ormai deciso chi schierare stasera in un match fondamentale per la stagione dei partenopei. Ecco quanto dichiarato:

Il centrocampo del Napoli sarà composto da Lobotka, Zielinski e Ndombele. Da Castel Volturno mi arriva una notizia: Luciano Spalletti sta preparando una mossa per spiazzare Stefano Pioli. Sa che il mister del Milan metterà un uomo su Lobotka cercando di non fargli impostare l’azione. Per tale motivo, l’allenatore degli azzurri ha chiesto allo slovacco di muoversi tanto abbandonando la posizione solita di play. Quel ruolo, naturalmente interpretato in un modo molto diverso, potrebbe toccare a Ndombele. Il francese, in passato, ha anche giocato da metodista”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

