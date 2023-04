Salvatore Esposito suona la carica per Napoli-Milan: videoclip da brividi

Salvatore Esposito, videoclip da brividi per Napoli-Milan

Salvatore Esposito suona la carica per Napoli-Milan sfida quarto di finale di Champions League che andrà in scena questa sera al Maradona. Il noto attore ha pubblicato sui social una videoclip da brividi: con la sua voce narrante e le immagini di Dronaut:

“Tutti uniti per questa maglia, tutti uniti per la terra nostra che tutto il mondo ci invidia. Solo uniti possiamo difenderla e superare ogni ostacolo per rendere questa stagione indimenticabile. Noi non siamo razzisti e non ci nascondiamo, simm’ superiori. Ma difenderemo la nostra terra contro tutto e tutti: sempre! Quindi oggi più che mai tutti uniti come figli di questa terra, tutti uniti per sostenere la nostra squadra: tutti uniti, perché insieme nun c’accire nisciuno!”.

