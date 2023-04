NUMERI PRIMI – Juventus-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Juventus-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentesima giornata di campionato.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League il Napoli di Luciano Spalletti affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri all’Allianz Arena. La sfida avrà luogo domenica 23 aprile ed il fischio d’inizio sarà alle re 20:45. Gli azzurri dovranno provare a riscattarsi dalla sfida casalinga contro il Milan, ma anche a ritrovare la vittoria in campionato. La squadra partenopea viene infatti dal pareggio contro l’Hellas Verona, ma nonostante ciò domina la classifica di Serie A con 75 punti. La Juventus è invece al terzo posto con 59 punti. I bianconeri hanno superato i quarti di finale di Europa League, mentre in campionato vengono da due sconfitte consecutive contro Lazio e Sassuolo.

I precedenti tra Juventus e Napoli

Juventus e Napoli si sono sfidate in tutto 179 volte. Il bilancio delle vittorie va a favore dei bianconeri, che hanno trovato i tre punti in 84 occasioni. Le vittorie degli azzurri sono fino ad ora 45 mentre i pareggi sono 50. Nelle ultime dodici sfide casalinghe avvenute in casa della Vecchia Signora, ben undici sono state vinte dai bianconeri. L’unica eccezione è infatti accaduta nel 2018, quando il difensore Kalidou Koulibaly decise il match al 90° minuto. Tuttavia se si considerano le ultime sei gare complessive, la Juventus ha raggiunto la vittoria una sola volta, cioè nel 2021.

Curiosità e cenni storici

Napoli e Juventus sono le due compagini che hanno ottenuto più sviluppi su azione partendo dai calci d’angolo. Non solo: si tratta delle due squadre che sono andate di più in gol sempre partendo dalla suddetta posizione. Inoltre sono i due club sono che hanno guadagnato più punti nelle sfide tra le mura amiche. La Juventus ha infatti portato a casa 36 punti, mentre il Napoli 40. Il primo incontro tra le due squadre risale all’anno di nascita del Napoli, cioè il 1926. In quell’occasione i bianconeri ebbero la meglio vincendo 0-3. Due i match storici avvenuti invece negli anni 80. Nel 1985 gli azzurri battono i bianconeri vincendo 1-0 grazie ad una punizione di Diego Armando Maradona ricordata ancora oggi. Nel 1989 ci fu un altro storico match ricco di colpi di scena: quella volta ad avere la meglio fu la Juventus che vinse per 4-2.

L’arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Micheal Fabbri della sezione di Ravenna. Sotto il suo fischietto, su dieci incontri il Napoli ha collezionato fino ad ora cinque vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta. L’ultimo incontro è avvenuto lo scorso agosto, quando gli azzurri portarono a casa una netta vittoria in trasferta (2-5) contro l’Hellas Verona. La Juventus invece ha incontrato Micheal Fabbri in dodici occasioni: nove volte in Serie A ed una volta in Coppa Italia. Anche il bilancio del bianconeri è positivo con otto vittorie, due pareggi ed una sconfitta.

