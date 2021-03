Napoli, rinnovo Insigne: ecco quando se ne riparlerà

Il Corriere dello Sport ritorna a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli, uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta le ultime novità per quanto riguarda il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto dell’attaccante con il Napoli scadrà nel 2022. Fino ad ora non è stato fissato alcun appuntamento tra il giocatore e la Società per trovare un’accordo, ma il quotidiano riporta il presunto periodo in cui ciò avverrà.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli congederà a fine stagione Nikola Maksimovic (29) ed Elseid Hysaj (27) che accaseranno gratis altrove. La priorità è il futuro di Lorenzo Insigne (29), scadenza 2022, con il quale si tornerà a parlare a fine stagione. Prima o, al massimo, dopo l’Europeo.”

