Davide Nicola: “La reazione c’è stata. Dobbiamo credere nella salvezza”

Davide Nicola, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri:

“Stasera abbiamo disputato una buona partita. Abbiamo fatto una prestazione importante e sono soddisfatto dei ragazzi; non mi sono divertito per questa sconfitta ma si è rivisto una squadra aggressiva. In questo momento, un punto in più o in meno in classifica conta poco e, anzi, abbiamo la possibilità di toglierci delle soddisfazioni ripartendo dalla prestazione di questa sera. Nel primo tempo, siamo stati costretti a scalare le posizioni facendo rientrare le nostre ali abbassandoci col baricentro mentre nella ripresa siamo stati più aggressivi; è stata la nostra miglior prestazione e di fronte avevamo una grande squadra come il Napoli. Se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla dire, c’è stata la reazione di squadra. Dobbiamo continuare con questo tipo di calcio e credere sempre nella salvezza. In queste ultime sette partite ci saranno tanti scontri diretti: dobbiamo credere nella permanenza in serie A”.

