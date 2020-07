Genoa-Napoli, Gattuso: “Stiamo facendo bene, ma c’è ancora da migliorare”

Le parole di Gattuso al termine di Genoa-Napoli

L’allenatore del Napoli, Gennato Gattuso, al termine della vittoria degli azzurri contro il Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky. Ecco quanto dichiarato dal tecnico azzurro:

“Sono molto contento della partita di oggi, si poteva far meglio ad inizio del secondo tempo. Sembrava la stessa gara giocata contro l’Atalanta, ma l’epilogo è stato diverso oggi. I giocatori si divertono, ma c’è ancora da migliorare sull’aspetto mentale. Dobbiamo creare una mentalità forte, vincente. Non possiamo stare a 15 punti dall’Atalanta, questa è una squadra che può fare molto di più. Bisogna guardare tutti i giorni la classifica, per capire dove abbiamo sbagliato e in cosa si deve migliorare. Ci piace attaccare la profondità e lo stiamo facendo bene, il movimento dell’attaccante che si allarga e l’esterno che taglia verso il centro sono cose che proviamo e cerchiamo. Milik? Difficile trovare di meglio, ma quando un giocatore crede che il ciclo sia finito e vuole cambiare aria c’è da ascoltarlo. Osihmen è un tipo di calciatore diverso da lui, ma non voglio parlarne. Quando arriverà, parlerò di lui. Callejon? Non poteva chiudere diversamente la sua avventura a Napoli, se lo meritava dopo tanti anni.”

Elio Di Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Genoa, 2-1: Mertens e Lozano sbancano il Ferraris

Rangnick vuole Rashica, il Milan potrebbe soffiarlo al Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Dl Rilancio ha avuto la fiducia alla Camera con 318 sì, giovedì voto finale