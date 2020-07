Top & Flop – Genoa-Napoli, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli espugna Marassi, i nostri Top & Flop della gara

Primo Tempo

Il Napoli fin dall’inizio della gara mantiene il pallino del gioco, fraseggio e possesso palla mettono in difficolta il Genoa. Gli azzurri sfiorano piu volte il goal, con Perin che in almeno due occasioni salva i rossoblù. Elmas realizza ma il Var annulla, tocco di mano di Manolas e l’arbitro non convalida. A fine della prima frazione Mertens porta in vantaggio il Napoli, Insigne serve il belga che con un tiro a giro sul secondo palo realizza.

Secondo Tempo

Avvio da incubo per il Napoli, da azione di calcio d’angolo il Genoa con Goldaniga pareggia. Gli azzurri sembrano smarriti, con i rossoblù che alzano il baricentro e provano a ribaltare la gara. Girandola di cambi per il Napoli, entra Lozano che con un gran movimento ed imbeccato alla perfezione da un lancio di Fabian Ruiz firma il vantaggio. La gara torna nelle mani del Napoli, che non rischia quasi nulla fino alla fine della raga conquistando tre punti che soddisfano Gattuso.

Top – Lozano

Il messicano entra e subito firma il vantaggio azzurro, confermando quanto di buono fatto vedere nelle ultime prestazioni. Giocatore che sembra aver preso le misure del calcio italiano, importanti suoi movimenti offensivi che creano sempre apprensione alla difesa del Genoa. Si è fatto apprezzare anche per un paio di recuperi difensivi, segno che il lavoro fatto su di lui da Gattuso sta iniziando ad avere i suoi frutti.

Flop – Maksimovic

Il serbo non ripete le ottime prestazioni fatte vedere dopo la ripresa del campionato, sbagliando molto in uscita. Qualche buona chiusura, ma sembra molto disattento in fase difendiva. Sul goal del Genoa si fa sovrastare da Goldaniga, con anche un errore di posizionamento su calcio d’angolo. In difficoltà con gli appoggi in uscita, nel primo tempo un suo errore per poco non regala il vantaggio ai liguri.

